Шерпа РФ: Аргентина в 2018 году проведет встречу министров образования Группы двадцати

Светлана Лукаш отметила, что сейчас во всем мире крайне востребованы инструменты, которые позволили бы обеспечить занятость молодых людей

"В следующем году, в котором будет председательствовать Аргентина, Аргентина решила провести встречу министров образования", - информировала она.

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Аргентина в 2018 году проведет встречу министров образования Группы двадцати. Об этом сообщила в среду шерпа Российской Федерации в G20, заместитель начальника Экспертного управления президента России Светлана Лукаш, выступая на сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы".

"Так что, я надеюсь, что в рамках Группы двадцати взаимодействие, в том числе между университетами, в следующие годы будет более активным и плодотворным", - добавила Лукаш.

Шерпа России в G20 также выразила мнение, что сейчас во всем мире крайне востребованы инструменты, которые позволили бы обеспечить занятость молодых людей. "Ведь не секрет, что во многих странах мира сейчас велик уровень безработицы среди молодёжи", - сказала она.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников. Для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн руб. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн руб.

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