Рефрижераторный комплекс для хранения рыбы построят на Дальнем Востоке к 2021 году

Он будет оснащен современной системой хранения и размещения продукции

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Рефрижераторный комплекс по обслуживанию рыбопромышленных компаний с холодильником емкостью 15 тыс. тонн построят в терминале "Сероглазка" в Камчатском крае к 2021 году. Об этом сообщил в ходе презентации проекта в рамках третьего Восточного экономического форума генеральный директор терминала Владимир Вальтер.

"В ходе реализации нашего проекта будет построен современный рефрижераторный промышленный холодильник емкостью 15 тыс. тонн. Он будет оснащен современной системой хранения и размещения продукции, автоматической системой ее учета и формирования заявок отгрузки. Первый этап проекта - это 876 млн рублей, это собственные средства группы "Нореба". Срок реализации проекта окончательный - 2021 год, но самая активная фаза - 2017 - 2018 годы", - пояснил он.

Кроме того, по словам Вальтера, будут построены причалы для технологического накопления рефрижераторных контейнеров. Общая емкость площадки - 300 контейнеров единовременного подключения. По данным компании, оборот рефрижераторного морского терминала составит не менее 300 тыс. тонн готовой рыбной продукции в год.

Терминал предоставляет комплекс услуг по судоремонту, подготовки судов к промысловым рейсам, стоянку и другие. Отправка готовой рыбной продукции на внешние и внутренние рынки осуществляется без дополнительной перевалки в портах Владивостока, Кореи и Китая, что уменьшает время доставки продукции до потребителя и улучшает ее качество.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.