{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 04:51
Рефрижераторный комплекс для хранения рыбы построят на Дальнем Востоке к 2021 году

Он будет оснащен современной системой хранения и размещения продукции

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Рефрижераторный комплекс по обслуживанию рыбопромышленных компаний с холодильником емкостью 15 тыс. тонн построят в терминале "Сероглазка" в Камчатском крае к 2021 году. Об этом сообщил в ходе презентации проекта в рамках третьего Восточного экономического форума генеральный директор терминала Владимир Вальтер.

"В ходе реализации нашего проекта будет построен современный рефрижераторный промышленный холодильник емкостью 15 тыс. тонн. Он будет оснащен современной системой хранения и размещения продукции, автоматической системой ее учета и формирования заявок отгрузки. Первый этап проекта - это 876 млн рублей, это собственные средства группы "Нореба". Срок реализации проекта окончательный - 2021 год, но самая активная фаза - 2017 - 2018 годы", - пояснил он.

Кроме того, по словам Вальтера, будут построены причалы для технологического накопления рефрижераторных контейнеров. Общая емкость площадки - 300 контейнеров единовременного подключения. По данным компании, оборот рефрижераторного морского терминала составит не менее 300 тыс. тонн готовой рыбной продукции в год.

Терминал предоставляет комплекс услуг по судоремонту, подготовки судов к промысловым рейсам, стоянку и другие. Отправка готовой рыбной продукции на внешние и внутренние рынки осуществляется без дополнительной перевалки в портах Владивостока, Кореи и Китая, что уменьшает время доставки продукции до потребителя и улучшает ее качество.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017Россия
Читать далее
РЖД и Новый банк развития подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по ВСМ
6 сентября, 06:16
РЖД обсуждают с индийскими компаниями создание СП по производству путевой техники
6 сентября, 06:10
Глава МИД Японии признался, что почувствовал статус Лаврова на первой же встрече с ним
6 сентября, 06:09
Новые АЗС могут обязать устанавливать модули для заправки электромобилей
6 сентября, 06:08
Скворцова: хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн
6 сентября, 06:06
Скворцова отметила значительную динамику роста въездного туризма в России
6 сентября, 06:06
Соколов: льготную ставку НДС на внутренние авиарейсы целесообразно продлить до 2020 года
6 сентября, 06:02
Добыча на руднике "Мир" в 2018 году не предполагается
6 сентября, 05:56
Глава Минздрава РФ назвала пять приоритетных направлений развития биомедицины
6 сентября, 05:50
Президент Монголии: экономический коридор Китай - РФ - Монголия поможет в развитии региона
6 сентября, 05:50
Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий начнет работу в 2018 году
6 сентября, 05:43
Новак допустил изменение квот по сокращению добычи в рамках сделки с ОПЕК+
6 сентября, 05:40
Росморпорт и "Роснефть" подпишут соглашение о строительстве ледоколов на верфи "Звезда"
6 сентября, 05:36
Тариф "Платона" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году
6 сентября, 05:31
ВНХК получила статус резидента территории опережающего развития "Нефтехимический"
6 сентября, 05:26
"Совкомфлот" намерен построить в Приморье первое судно для Арктики, работающее на газе
6 сентября, 05:26
Минэнерго: развитие возобновляемой энергетики снизит бремя на бюджет РФ
6 сентября, 05:20
"Вертолеты России" рассчитывают на выручку в 228 млрд руб. по итогам 2017 года
6 сентября, 05:19
Минэнерго обсуждает запрет продажи ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт
6 сентября, 05:14
Минэнерго РФ: вопрос поставок иранской нефти в Россию еще прорабатывается
6 сентября, 05:10
Комсомольск-на-Амуре до 2025 года потратит 11 млрд руб. на ремонт дорог
6 сентября, 05:09
Минздрав РФ обеспокоен уровнем алкоголизации на Дальнем Востоке
6 сентября, 05:08
Министры транспорта РФ и Японии обсудят создание перехода с Сахалина на Хоккайдо
6 сентября, 04:56
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.