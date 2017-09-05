Минздрав РФ обеспокоен уровнем алкоголизации на Дальнем Востоке

По словам Вероники Скворцовой, 70% населения до 35 лет прямо ассоциировано с повышенной концентрацией алкоголя в крови

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ отмечает повышенный уровень алкоголизации населения на Дальнем Востоке, который примерно в два раза выше, чем в среднем по стране. Об этом в рамках сессии по здравоохранению на третьем Восточном экономическом форуме заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Уровень алкоголизации на Дальнем Востоке приблизительно в два раза выше, чем в среднем по России", - сказала она.

Скворцова отметила, что соответственно в разы выше число сопряженных с избыточным потреблением алкоголя заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

"70% [людей] в возрасте до 35 лет прямо ассоциировано с повышенной концентрацией алкоголя в крови", - добавила она. При этом, по ее словам, Минздрав разработал план по предотвращению распространения пагубного употребления алкоголя.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.