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6 сентября, 05:08
Минздрав РФ обеспокоен уровнем алкоголизации на Дальнем Востоке

По словам Вероники Скворцовой, 70% населения до 35 лет прямо ассоциировано с повышенной концентрацией алкоголя в крови

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ отмечает повышенный уровень алкоголизации населения на Дальнем Востоке, который примерно в два раза выше, чем в среднем по стране. Об этом в рамках сессии по здравоохранению на третьем Восточном экономическом форуме заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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"Уровень алкоголизации на Дальнем Востоке приблизительно в два раза выше, чем в среднем по России", - сказала она.

Скворцова отметила, что соответственно в разы выше число сопряженных с избыточным потреблением алкоголя заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

"70% [людей] в возрасте до 35 лет прямо ассоциировано с повышенной концентрацией алкоголя в крови", - добавила она. При этом, по ее словам, Минздрав разработал план по предотвращению распространения пагубного употребления алкоголя.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияСкворцова, Вероника Игоревна
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