Минэнерго РФ: вопрос поставок иранской нефти в Россию еще прорабатывается

Ранее отмечалось, что Иран и Россия уже в этом году могут начать сотрудничество по контракту, который был подписан в 2014 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Вопрос организации поставок иранской нефти в Россию по схеме "нефть в обмен на товары" пока прорабатывается, сообщил ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Этот вопрос пока прорабатывается", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках начала поставок.

Ранее Новак заявил, что контракт с Ираном на поставку в Россию 100 тыс. баррелей нефти в сутки уже заключен. Отмечалось, что Иран и Россия уже в этом году могут начать сотрудничество по контракту "нефть в обмен на товары". Соответствующий меморандум Россия и Иран подписали в 2014 году.

По словам Новака, покупателем может выступать ФГУП "Промсырьеимпорт". Однако конечный покупатель нефти пока не был объявлен.

Схема "нефть в обмен на товары" была разработана в 2014 году, когда в отношении Ирана еще действовали западные санкции. Предполагалось, что Россия будет получать иранскую нефть для продажи, а в ответ поставлять Ирану электричество, атомную энергию, газ и нефть, а также продукцию промышленности и сельского хозяйства.