Министры транспорта РФ и Японии обсудят создание перехода с Сахалина на Хоккайдо

Инвестиции в транспортный переход на Сахалин оцениваются в 500 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министры транспорта России и Японии уже в этом году обсудят вопрос создания транспортного перехода между Сахалином и японским островом Хоккайдо. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Я планирую уже в этом году провести с моим визави, министром земли и инфраструктуры Японии, соответствующие переговоры на эту тему", - сказал он.

Соколов добавил, что объем инвестиций в создание транспортного перехода с материка на Сахалин составляет около 500 млрд рублей.

"Общий объем в соответствии с предварительным технико- экономическим обоснованием, а сейчас дополнительно идет научно-исследовательская работа, будет составлять порядка 500 млрд рублей в ценах базового 2013 года, - сказал министр. - Конечно, в рамках следующего бюджетного цикла, разработки федеральной целевой программы, госпрограммы развития транспортной системы на следующее десятилетие мы будем уже закладывать как бюджетные, так и внебюджетные - за счет инвестиционной программы РЖД - источники для реализации этого проекта".

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.