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6 сентября, 05:40
Новак допустил изменение квот по сокращению добычи в рамках сделки с ОПЕК+

Глава Минэнерго добавил, что вопрос о продлении сделки ОПЕК+, скорее всего, будет рассматриваться только в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает возможным изменение условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Все возможно, возможность появится изменять условия - будем обсуждать такие вопросы", - сказал он.

Он добавил, что вопрос о продлении сделки ОПЕК+, скорее всего, будет рассматриваться только в следующем году.

"Пока говорить об этом рано, еще далеко. В принципе такая возможность есть, мы это обсуждаем как опцию. Сейчас нет смысла обсуждать [с российскими нефтяными компаниями] - еще только сентябрь, 1 апреля [будет] больше чем через полгода. Вспомните - мы принимали [в прошлый раз] решение за месяц до конца сроком сделки. Мы думаем, будем обсуждать эти вопросы в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждало ли Минэнерго с российскими нефтяниками вопрос продления сделки.

Минэнерго России отмечает улучшение ситуации с выполнением условий соглашения по снижению добычи нефти стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+). После заседания министерского комитета в Санкт-Петербурге в конце июля страны стали лучше выполнять соглашение, сообщил Александр Новак.

"Да, мы видим улучшение", - сказал министр.

Глава Минэнерго также отметил, что высокая степень выполнения Россией соглашения по снижению добычи нефти стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) в августе связана в основном с сезонными факторами.

"Август - традиционный период, когда многие проводят техобслуживание, ремонты скважин. В том числе и с этим связано. Сезонный фактор", - сказал Новак.

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Теги
ВЭФ-2017Решение ОПЕК о сокращении добычи нефтиРоссияНовак, Александр Валентинович
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