Глава МИД Японии признался, что почувствовал статус Лаврова на первой же встрече с ним

Коно отметил богатый опыт и стаж российского министра

ТОКИО/ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно признался, что состоявшаяся в июле его первая встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поспособствовала установлению личных отношений и дала возможность почувствовать статус российского коллеги. Об этом Коно заявил в эксклюзивном интервью ТАСС в преддверии визита во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

"7 июля я провел первую встречу с главой МИД РФ [Сергеем] Лавровым. Переговоры длились около 30 минут, однако они были очень содержательными и поспособствовали установлению личных отношений. Во время той встречи мы обсудили двусторонние отношения, включая совместную экономическую деятельность на четырех островах, а также провели обмен мнениями по проблеме Северной Кореи, высоко оценили принятие резолюции [по КНДР] и подтвердили намерение и дальше взаимодействовать в различных областях", - сказал он.

Коно отметил, что "Лавров - политик с богатым опытом, который служит главой Министерства иностранных дел России уже более 13 лет", а также признался, что "на первой же встрече почувствовал его вес". Глава МИД Японии заявил, что с нетерпением ждет возможности совершить визит в Москву в скором времени, поскольку получил соответствующее приглашение от своего коллеги.