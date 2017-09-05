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6 сентября, 05:09
Комсомольск-на-Амуре до 2025 года потратит 11 млрд руб. на ремонт дорог

До 2016 года власти города практически не производили капитальный ремонт дорог

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Комсомольск-на-Амуре до 2025 года израсходует порядка 11 млрд рублей на ремонт всей улично-дорожной сети города. Об этом в среду в ходе панельной дискуссии на ВЭФ сообщил глава горадминистрации Андрей Климов.

'ВЭФ-2017'
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"С Росавтодором мы сформировали план ремонта всей улично-дорожной сети города, чтобы до 2025 года привести в нормальное состояние все дороги. На это планируется израсходовать порядка 11 млрд рублей", - сказал чиновник. Он уточнил, что дороги города по протяженности достигают 385 км.

По его словам, до 2016 года власти города практически не производили капитальный ремонт дорог, "ограничиваясь ямочным ремонтом", поэтому улично-дорожная сеть Комсомольска-на-Амуре существенно изношена.

"С подписанием плана [комплексного развития города, план был подписан в 2016 году] финансирование ремонта дорог увеличилось за последние два года в 10 раз. За последние два года финансирование определено в размере 485 млн рублей. За это время мы отремонтировали 37 объектов дорожной сети", - рассказал Климов.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Россия
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