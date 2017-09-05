Минэнерго обсуждает запрет продажи ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт

За последние пять лет доля светодиодных ламп на рынке выросла с 2% до 28%

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России прорабатывает возможность запрета оборота ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт, сообщил журналистам замминистра энергетики Антон Инюцын в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сейчас ограничение действует для всех - государственных учреждений, коммерческих организаций, физических лиц - [лампы мощностью] до 100 Вт нельзя производить и продавать. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт. Хотим экспертно обсудить, посчитать и с расчетами в правительство представить предложения", - сказал Инюцын.

При этом он отметил, что речь идет только о рассмотрении такого предложения: "Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы".

Замминистра подчеркнул, что одновременно необходимо создавать условия, чтобы снизить стоимость энергоэффективных ламп - с $3,5 до $1,5-2, как, например, в Индии.

За последние пять лет доля светодиодных ламп на рынке выросла с 2% до 28%, добавил Инюцын. При этом в бюджетных учреждениях доля ламп накаливания остается порядка 20%, отметил он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.