Минэнерго: развитие возобновляемой энергетики снизит бремя на бюджет РФ

Заместитель главы ведомства Антон Инюцын добавил, что возобновляемая энергетика позволит дать дополнительный импульс развитию удаленных территорий

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын считает, что развитие возобновляемой энергетики в отдаленных селах снизит финансовое бремя на федеральный бюджет. Об этом он заявил на сессии "Возобновляемая энергетика: перспективы энергоснабжения удаленных территорий, изолированных от единой энергетической системы (ЕЭС) ", которая проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"На сегодняшний день тысячи поселков исторически находятся в децентрализованных системах и это, прежде всего, накладывает большое бремя на поддержание инфраструктуры, причем не только энергетической, но и социальной, транспортной и т.д. К примеру, цена завоза дизеля для энергоснабжения Магаданской области доходит до 75 тыс. рублей, если брать Московские регионы - 34 тыс. рублей. Есть такие поселки, где себестоимость 1 кВтч доходит до 100 рублей", - сказал замминистра.

Он отметил, что содержание таких сел в общей сложности со всеми субсидиями государству в год обходится 150 млрд. рублей. "Безусловно, мы не можем дальше смотреть на такую ситуацию, нужны новые технологии, которые позволят существенно изменить ситуацию и снизить бремя на бюджет и выйти на другой технологический уровень", - сказал Инюцын.

По его словам, только в Иркутской области потенциально можно заменить 32 мегаватт мощности на различные комбинированные установки. "Безусловно, есть нюансы - сложные климатические условия, где находятся эти территории. На наш взгляд компании должны четко поработать и у государства должна быть 100% уверенность, что люди не останутся без энергоснабжения и эти технологии имеют право на жизнь, они надежные. Как только мы поймем, что это массово применимо, то государство готово максимально помогать, как это сделали с централизованной системой, разыграв конкурсы на ближайшие годы, и в целом планируем к 2025 году вести до 9 гигаватт установленной мощности возобновляемых источников энергии", - сказал замминистра,

Инюцын сообщил, что развитие возобновляемой энергетики позволит дать дополнительный импульс развитию удаленных территорий. "В целом мы вместе с Агентством стратегических инициатив рассматриваем возможность внесения комплексного плана развития удаленных территорий по всем направлениям. Это энергетика, транспорт, связь и социальная сфера", - резюмировал он.

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