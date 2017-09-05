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6 сентября, 05:36
Росморпорт и "Роснефть" подпишут соглашение о строительстве ледоколов на верфи "Звезда"

Торжественная закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Росморпорт и "Роснефть" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подпишут соглашение о строительстве мелкосидящих ледоколов на верфи "Звезда", сообщил министр транспорта Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

"В рамках форума будет подписано соглашение между Росморпортом и "Роснефтью" по строительству на верфи "Звезда" мелкосидящих ледоколов для работы в траектории Северного морского пути в том числе", - сказал он.

Проект "Звезда"

На базе завода "Звезда" в Большом Камне создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта создан ТОР "Большой Камень". Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.

Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.

Торжественная закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда" в сентябре. Церемония включена в программу Восточного экономического форума (ВЭФ).

О форуме

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияСоколов, Максим Юрьевич
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