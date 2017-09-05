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6 сентября, 05:50
Президент Монголии: экономический коридор Китай - РФ - Монголия поможет в развитии региона

Халтмаагийн Баттулга также сообщил, что власти страны хотят построить железные дороги на 5 тыс. км

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Создание экономического коридора Китай - Россия - Монголия сыграет важную роль в развитии инфраструктуры региона. Об этом заявил в среду президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, выступая на сессии, посвященной российско-монгольским отношениям, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По его словам, у Монголии есть цель построить железные дороги на 5 тыс. км. "Мы сообщили о своих планах министру транспорта РФ Максиму Соколову, - сказал он. - Мы готовы работать с Россией и Китаем в этом направлении".

"Мы выступаем за развитие экономических отношений между нашими странами, - отметил Баттулга. - Экономический коридор между Россией, Китаем и Монголией будет играть важную роль в развитии инфраструктуры в нашем регионе".

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян также дал высокую оценку идее экономического коридора Китай - Россия - Монголия, назвав его создание "новым импульсом" для достижения прогресса в Северо-Восточной Азии.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Баттулга, ХалтмаагийнМонголияКитайРоссия
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