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6 сентября, 05:43
Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий начнет работу в 2018 году

Министр транспорта РФ Максим Соколов добавил, что его ведомство на следующей неделе представит проект договора

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Новая Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий начнет работу в 2018 году, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"Мы рассчитываем, что она (комиссия) начнет свою работу в следующем году", - сказал он.

Соколов добавил, что ведомство на следующей неделе представит проект договора о Евразийской комиссии по авиапроисшествиям. 

"Недавно эта идея обсуждалась на уровне глав правительств на встрече в Астане и была поддержана. Буквально на следующей неделе у меня будут переговоры на эту тему с председателем Евразийской экономической комиссии господином [Тиграном] Саркисяном, где Минтрансом будут представлены проекты соответствующих соглашений по созданию так называемого Евразийского МАК [Межгосударственный авиационный комитет]", - сказал Соколов.

По словам министра, его коллеги из Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии позитивно относятся к созданию Евразийской комиссии по расследованию авиапроисшествий.

Он напомнил, что новая структура будет открыта и для государств, не входящих в ЕврАзЭС.

Необходимость создания такого органа в рамках ЕврАзЭС обусловлена тем, что формат Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сегодня не позволяет принимать решения способом консенсуса, ранее говорил Соколов.

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ВЭФ-2017Россия
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