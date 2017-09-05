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6 сентября, 08:41
Эксперт: перевозки углеводородов в Арктике к 2025 году достигнут 65 млн тонн

Вице-президент Арктического экономического совета Евгений Амбросов отметил, что рост перевозок связан со строительством новых мощностей по производству СПГ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) позволит к 2025 году увеличить объемы перевозки углеводородов в Арктике до 65 млн тонн. Об этом сообщил в среду первый заместитель генерального директора "Совкомфлот", вице-президент Арктического экономического совета Евгений Амбросов, выступая на сессии "Развитие Северного морского пути. От слов к делу" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Рост будет обусловлен строительством новых мощностей по производству СПГ, это завод "Арктик СПГ", который будет строиться на Магаданском полуострове, на восточном берегу Обской губы, это проект "Печора СПГ", Таналау, Паяхские месторождения и так далее, которые к 2025 году достигнут своей производительности и, таким образом, всего углеводородов будет перевозиться к этому году порядка 65 млн тонн",- сообщил Амбросов.

Он отметил, что объем грузоперевозок в Арктике к 2022 году достигнет 40 млн тонн.

"Рекорд в советские времена был установлен в 1989 году, когда было перевезено 6,2 млн тонн грузов по трассе Северного морского пути (СМП). Могу открыть секрет, что в этом году только компания "Совкомфлот" перевезла в Арктике уже 12 млн тонн грузов. Через пару лет цифра та, которая была достигнута в 1989 году, будет утроена, а к 2022 году цифра эта достигнет 40 млн тонн", - сообщил Амбросов.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, состоялся ряд мероприятий в рамках предварительной программы форума. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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