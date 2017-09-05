Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян прибыл на Восточный экономический форум

Китайская делегация на форуме включает около 100 человек

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян прибыл в среду в кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) для участия в третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Китайская делегация на форуме включает около 100 человек. В нее вошли сотрудники МИД, министерств коммерции, сельского хозяйства и Государственного комитета по развитию и реформе КНР, а также бизнесмены, в том числе представители металлургического концерна Baosteel, нефтегазодобывающей компании CNPC, China Railway и китайской авиационной корпорации AVIC.

Ранее Ван Ян в Волгограде провел с заместителем председателя правительства России Дмитрием Рогозиным переговоры о сотрудничестве двух стран в космической и авиационной сферах, а также в атомной промышленности.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.