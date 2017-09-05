Тариф "Платона" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году

Минтранс также намерен подготовить предложения по возможным скидкам для перевозчиков с наибольшим пробегом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Тариф в системе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума.

"Если и будет [индексироваться тариф], хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопрос следующего 2018 года", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда и на сколько может быть проиндексирован тариф.

Говоря о скидках для отдельных категорий перевозчиков, Соколов отметил, что Минтранс такие предложения готовит, но говорить о них преждевременно, так как пока тариф не увеличился. Однако к следующему году, когда будут формироваться предложения по индексации тарифа, ведомство подготовит предложения по возможным скидкам для перевозчиков с наибольшим пробегом.

"Скорее всего это (скидка - прим. ред.) будет в зависимости от пробега. Хотя мы будем использовать этот инструмент достаточно активно и с точки зрения сезонности перевозок, мотивации грузоперевозчиков в первую очередь и грузоотправителей для осуществления перевозок другими путями, направлениями и видами транспорта в летний период, когда наши дороги перегружены", - пояснил Соколов.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.

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