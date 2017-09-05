{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 05:31
Тариф "Платона" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году

Минтранс также намерен подготовить предложения по возможным скидкам для перевозчиков с наибольшим пробегом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Тариф в системе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума.

"Если и будет [индексироваться тариф], хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопрос следующего 2018 года", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда и на сколько может быть проиндексирован тариф.

Говоря о скидках для отдельных категорий перевозчиков, Соколов отметил, что Минтранс такие предложения готовит, но говорить о них преждевременно, так как пока тариф не увеличился. Однако к следующему году, когда будут формироваться предложения по индексации тарифа, ведомство подготовит предложения по возможным скидкам для перевозчиков с наибольшим пробегом.

"Скорее всего это (скидка - прим. ред.) будет в зависимости от пробега. Хотя мы будем использовать этот инструмент достаточно активно и с точки зрения сезонности перевозок, мотивации грузоперевозчиков в первую очередь и грузоотправителей для осуществления перевозок другими путями, направлениями и видами транспорта в летний период, когда наши дороги перегружены", - пояснил Соколов.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Смотрите также
Минтранс: с момента запуска "Платон" собрал почти 31 млрд рублей в Дорожный фондМинтранс запустил онлайн-карту дорог, отремонтированных на средства от "Платона""Платон" будет восстанавливать маршрут даже при отключенном бортовом устройстве"Платон" с момента запуска системы собрал более 27,1 млрд руб. в дорожный фонд
Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017РоссияСоколов, Максим Юрьевич
Читать далее
РЖД и Новый банк развития подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по ВСМ
6 сентября, 06:16
РЖД обсуждают с индийскими компаниями создание СП по производству путевой техники
6 сентября, 06:10
Новые АЗС могут обязать устанавливать модули для заправки электромобилей
6 сентября, 06:08
Скворцова: хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн
6 сентября, 06:06
Скворцова отметила значительную динамику роста въездного туризма в России
6 сентября, 06:06
Соколов: льготную ставку НДС на внутренние авиарейсы целесообразно продлить до 2020 года
6 сентября, 06:02
Добыча на руднике "Мир" в 2018 году не предполагается
6 сентября, 05:56
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.