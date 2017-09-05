"Алроса" будет выделять около 10% алмазов для продажи российским огранщикам

По словам президента компании Сергея Иванова, это один из пунктов "дорожной карты" по поддержке российской огранки, которая разрабатывается совместно с Минфином и другими ведомствами

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Алроса" выделит 10% алмазов определенной номенклатуры для продажи российским огранщикам. Об этом сообщил президент компании Сергей Иванов в ходе сессии "Алмазный Владивосток - приступаем к огранке" в рамках Восточного экономического форума.

"В части сбытовой политики "Алросы" мы согласовали с Минфином выделение определенного объема для российских огранщиков. Среди российских огранщиков востребован ассортимент крупных алмазов, свыше 4 грейнеров (грейнер - четверть карата, единица измерения веса алмазов - прим. ТАСС). В то же время в нашей добыче он составляет всего 2%, и часть этого сырья мы продаем в рамках долгосрочных соглашений, которые мы не хотим сильно пересматривать. Тем не менее мы изыскали возможность выделить дополнительный объем около 10% определенной номенклатуры на российский рынок", - сказал Иванов.

Это один из пунктов "дорожной карты" по поддержке российской огранки, которая разрабатывается совместно с Минфином и другими ведомствами, пояснил Иванов.

"Алроса" также может увеличить число дней рассрочки при оплате сырья огранщиками. "Мы в принципе сейчас с Минфином обсуждаем и рассчитываем возможность увеличения рассрочки платежа. Мы понимаем, что с наших огранщиков также требуют рассрочку крупные ювелирные сети. Я не исключаю, что какие-то решения по количеству календарных дней рассрочки мы дополнительно с Минфином согласуем в начале следующего года", - добавил Иванов.

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