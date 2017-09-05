АСИ и южнокорейское агентство KOTRA подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ВЭФ

Соглашение направлено на развитие сотрудничества и содействие укреплению торговых отношений между Москвой и Сеулом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и южнокорейское агентство по развитию торговли KOTRA подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Подписи под соглашением поставила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и президент KOTRA Ким Джэ Хонг.

"Я уверена, что это соглашение будет способствовать взаимному развитию инвестиционного потенциала наших стран, бизнес-контактов между нашими предпринимателями, снижению барьеров, которые стоят в части торгово-экономических отношений между нашими странами", - прокомментировала соглашение Чупшева.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества и содействие укреплению торговых отношений между Россией и Республикой Корея, укреплению коммуникации между деловыми сообществами двух стран.

Также, по словам Чупшевой, в октябре этого года в Южной Корее планируется провести презентацию инвестиционного потенциала российских регионов.

Восточный экономический форум в среду открылся во Владивостоке и продлится до 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.