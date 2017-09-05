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6 сентября, 06:06
Скворцова: хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн

Система позволит пациентам самостоятельно определять, с кем они будут делиться своей медицинской информацией

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн, а сама система будет максимально деперсонализирована. Об этом в рамках сессии по здравоохранению на третьем Восточном экономическом форуме заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Система будет устроена по принципу блокчейн. Она будет деперсонализирована, что позволит эти данные сохранить в полной безопасности. Ключ будет индивидуализированный", - сказала министр.

По словам Суворовой, сам человек будет определять, с кем он будет делиться своей медицинской информацией. "Это будет сопрягаться с выбором медицинской организации и лечащего врача", - добавила она.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияСкворцова, Вероника Игоревна
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