{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 06:02
Соколов: льготную ставку НДС на внутренние авиарейсы целесообразно продлить до 2020 года

Ставка НДС на все внутрирегиональные перевозки составляет 10%

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Действие ставки НДС на уровне 10% на услуги авиакомпаний по внутренним пассажирским перевозкам целесообразно продлить до 2020 года, при этом для рейсов в облет Московского авиаузла ставку следует обнулить. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Минтранс поддерживает идею установления нулевого НДС на перевозки авиационным транспортом внутри страны за исключением направлений Московского авиационного узла. Сейчас у нас действует ставка НДС на все внутрирегиональные перевозки в 10%, и теоретически было бы правильно ее продлить до 2020 года, - сказал министр. - А по направлениям, минуя Москву, с нашей точки зрения, эффективно для развития региональных авиаперевозок сделать нулевой НДС".

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017РоссияСоколов, Максим Юрьевич
Читать далее
РЖД и Новый банк развития подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по ВСМ
6 сентября, 06:16
РЖД обсуждают с индийскими компаниями создание СП по производству путевой техники
6 сентября, 06:10
Новые АЗС могут обязать устанавливать модули для заправки электромобилей
6 сентября, 06:08
Скворцова отметила значительную динамику роста въездного туризма в России
6 сентября, 06:06
Добыча на руднике "Мир" в 2018 году не предполагается
6 сентября, 05:56
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.