Соколов: льготную ставку НДС на внутренние авиарейсы целесообразно продлить до 2020 года

Ставка НДС на все внутрирегиональные перевозки составляет 10%

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Действие ставки НДС на уровне 10% на услуги авиакомпаний по внутренним пассажирским перевозкам целесообразно продлить до 2020 года, при этом для рейсов в облет Московского авиаузла ставку следует обнулить. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Минтранс поддерживает идею установления нулевого НДС на перевозки авиационным транспортом внутри страны за исключением направлений Московского авиационного узла. Сейчас у нас действует ставка НДС на все внутрирегиональные перевозки в 10%, и теоретически было бы правильно ее продлить до 2020 года, - сказал министр. - А по направлениям, минуя Москву, с нашей точки зрения, эффективно для развития региональных авиаперевозок сделать нулевой НДС".