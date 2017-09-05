Ранее "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-инвест" о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти"

"Все возможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что встречался с владельцем АФК Владимиром Евтушенковым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным по поводу судебного разбирательства между компаниями и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркнул, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике. При этом прямых указаний по этому поводу президент не давал и давать не собирается.

Спор "Роснефти" и АФК "Система"

В мае 2017 года "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-инвест" о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд руб. в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд руб. "Система" намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции.

С 2005 по 2014 годы "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.