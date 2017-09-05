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6 сентября, 06:06
Губернатор Калифорнии надеется на сотрудничество с РФ для борьбы с изменением климата

Джерри Браун подчеркнул, что для уменьшения выбросов углекислого газа мы должны работать вместе с Россией, Японией и Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун заявил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) хотел бы сконцентрироваться на вопросах климата. Об этом он сообщил в среду журналистам на полях ВЭФ

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"Главная причина моего приезда - это желание улучшить отношения между Россией и США, - сказал он. - На форуме я также хочу обсудить вопрос климатических изменений. Для уменьшения выбросов углекислого газа мы должны работать вместе с Россией, Японией и Китаем". Это чрезвычайно важно для всего человечества", - подчеркнул губернатор.

Комментируя текущую ситуацию в российско-американских отношениях, Браун выразил мнение, что "надо фокусироваться на большой картине, а большая картина состоит в том, что мир будет работать, только если Россия, Китай и США будут работать вместе". "В этом и есть моя цель, нужно думать о позитиве", - добавил он.

В сентябре 2018 года в Сан-Франциско пройдет глобальный саммит по теме неотложных действий для замедления потепления климата планеты. Эта акция призвана продемонстрировать несогласие Калифорнии с решением президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. 

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Теги
ВЭФ-2017Борьба с изменениями климатаКитайРоссияСШАЯпония
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