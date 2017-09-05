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6 сентября, 06:06
Скворцова отметила значительную динамику роста въездного туризма в России

Министр здравоохранения также отметила, что сократилось число россиян, выезжающих для лечения за рубеж

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ отмечает значительную динамику роста числа приезжающих в Россию для лечения иностранцев. Об этом в рамках сессии по здравоохранению на третьем Восточном экономическом форуме заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В прошлом году около 20 тыс. иностранных пациентов пролечилось в российских клиниках, а в этом году только за полгода уже 60 тыс.", - сказала она.

Министр также отметила, что сократилось число россиян, выезжающих для лечения за рубеж.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияСкворцова, Вероника Игоревна
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