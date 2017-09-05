{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 06:10
РЖД обсуждают с индийскими компаниями создание СП по производству путевой техники

Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин отказался называть конкретные сроки, однако отметил, что это произойдет "скоро"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) обсуждают с индийскими компаниями вопрос о создании совместного предприятия по производству путевой техники. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

"Пока только поставки и совместное сервисное обслуживание. Вопрос совместного предприятия обсуждается. Это и РЖД, и компании индийские, и наши главные компании транспортного машиностроения", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, рассматривается ли вопрос создания СП по созданию путевой техники совместно с Индией.

При этом Мишарин уточнил, что речь идет о таких крупных компаниях, как Трансмашхолдинг.

Первый вице-президент РЖД отказался называть конкретные сроки создания СП, однако отметил, что это произойдет "скоро".

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017РоссияИндия
Читать далее
РЖД и Новый банк развития подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по ВСМ
6 сентября, 06:16
Новые АЗС могут обязать устанавливать модули для заправки электромобилей
6 сентября, 06:08
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.