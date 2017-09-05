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6 сентября, 06:16
РЖД и Новый банк развития подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по ВСМ

Протяженность ВСМ Москва - Казань составляет 770 км

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РЖД Олег Белозеров и вице-президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Чжу Сянь подписали в рамках Восточного экономического форума меморандум о взаимопонимании, в том числе направленный на выделение банком средств под проект ВСМ Москва - Казань. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"Предметом документа является развитие взаимодействия сторон по направлениям, представляющим взаимный интерес, включая совместную проработку проектов строительства инфраструктуры, в частности высокоскоростных железнодорожных магистралей. Подписание меморандума является одним из этапов рассмотрения вопроса о выделении банком средств под проект строительства ВСМ Москва - Казань протяженностью 770 км", - говорится в сообщении.

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