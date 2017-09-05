Губернатор Калифорнии: университеты должны играть большую роль в решении мировых кризисов

Джерри Браун также высказался за интенсификацию студенческих обменов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Мировые университеты должны играть большую роль в решении глобальных кризисов, в том числе более активно вносить свой вклад в борьбу с изменением климата. Об этом губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун заявил в среду на пленарной сессии 3-го Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной проблемам образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Я считаю, что университеты могут играть более существенную роль в решении глобальных кризисов, с которыми сталкивается наш мир", - отметил Браун. "В мире нарастает опасность, и университеты должны сыграть свою научную роль [в решении кризисов]", - считает он. Среди наиболее проблемных сфер, которые требуют повышенного внимания со стороны высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, губернатор назвал распространение ядерного оружия, кибероружие, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

По словам Брауна, он в первую очередь сосредоточился бы на решении вопросов, связанных с изменением климата. Губернатор подчеркнул, что калифорнийские университеты активно проводят исследования в этой области. "Я бы приветствовал более активное участие японских, китайских, российских, индийских студентов [в этом направлении]", - указал он.

"Нам необходимо вести более активные и широкие исследования, чтобы создавать экологически безопасные виды топлива, разрабатывать транспортные средства, которые не будут загрязнять атмосферу, использовать возобновляемые источники энергии, <...> изучать воздействие человека на климат планеты", - заявил губернатор. По его мнению, мировые университеты должны уделять "достаточно внимания исследовательской работе" на таких направлениях.

Браун также призвал участников дискуссии "задуматься о том, как интенсифицировать исследования, обеспечить более активное взаимодействие, в частности в Арктике", где уже "активно сотрудничают США, Россия, Китай и другие страны".

"Мы должны совместно решать проблемы, от которых зависит судьба человечества", - подчеркнул губернатор, призвав задаться вопросом, что могут сделать страны, чтобы "углубить взаимное понимание и обеспечить совместные научно-технологические прорывы". "Если мы будем сотрудничать, то нам удастся преодолеть антагонизм, с которым мы сталкиваемся и который разделяет многие страны", - констатировал он.