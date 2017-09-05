{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 06:39
Губернатор Калифорнии рассказал главе Минобрнауки о влиянии на него работ Бердяева

Джерри Браун добавил, что ему нравятся и многие другие российские авторы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября./ТАСС/. Губернатор Калифорнии Джерри Браун, принимающий участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), на встрече с главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой признался, что работы русского философа Николай Бердяев оказали на него большое влияние.

Смотрите также
Губернатор Калифорнии: научное сотрудничество поможет странам преодолеть антагонизмГубернатор Калифорнии: университеты должны играть большую роль в решении мировых кризисовГубернатор Калифорнии готов помочь получить визы США студентам из России

Браун и Васильева на полях ВЭФ обсудили историю, связывающую Россию и США, а также российскую литературу. Губернатор Калифорнии рассказал, что на его мировоззрение значительно повлияли произведения Бердяева.

"Какой ваш любимый писатель?", - спросила Васильева. "Мне сложно ответить, мне нравятся многие российские авторы, но главный, кто повлиял на мое видение, это Бердяев", - признался Браун.

Ранее губернатор Калифорнии рассказал журналистам во Владивостоке, что планирует провести несколько встреч с российскими официальными лицами. "Не думаю, что моей ролью тут будут дипломатические усилия. Я скорее сконцентрируюсь на обсуждении позитивных сторон сотрудничества", - сказал он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017Васильева, Ольга ЮрьевнаРоссияСША
Читать далее
Мун Чжэ Ин: провокации КНДР делают ситуацию на Корейском полуострове непредсказуемой
6 сентября, 07:50
Безденежных: финансирование БК ЦСКА "Норильским никелем" останется на прежнем уровне
6 сентября, 07:48
Депутат: зарплаты у женщин в России на треть ниже, чем у мужчин
6 сентября, 07:45
Минэнерго прогнозирует двукратный рост добычи нефти и газа на Дальнем Востоке
6 сентября, 07:44
Минпромторг России рассчитывает на поставки SSJ-100 и МС-21 в Юго-Восточную Азию
6 сентября, 07:25
Шувалов: меры по регулированию криптовалют - это пока дискуссия
6 сентября, 07:19
Крупнейший логистический комплекс на границе с Китаем планируют создать в Благовещенске
6 сентября, 07:13
Мун Чжэ Ин: Южная Корея - один из лучших партнеров РФ для развития Дальнего Востока
6 сентября, 07:10
Продолжительность жизни на Дальнем Востоке выросла на два года за пять лет
6 сентября, 07:09
Минэнерго ожидает цену нефти в 2018 году в диапазоне $45-55 за баррель
6 сентября, 07:08
Инвестиции в транспортный переход на Сахалин оцениваются в 500 млрд руб.
6 сентября, 07:01
Пятиборец Александр Лесун заявил, что хотел бы готовиться к ОИ-2020 на Дальнем Востоке
6 сентября, 07:01
Донской: на Дальний Восток приходится 46% от общероссийской доли добычи золота
6 сентября, 06:55
Глава Минстроя обратил внимание ФАС на завышенные цены на жилье на Дальнем Востоке
6 сентября, 06:50
Правительству направлено предложение по обнулению НДС на авиаперевозки в Калининград
6 сентября, 06:47
Путин предложил президенту Южной Кореи обсудить ситуацию вокруг КНДР
6 сентября, 06:41
Бразилия сделала предварительный заказ на вертолеты Ка-62
6 сентября, 06:40
Сафонов: темпы восстановления турпотока в Египет зависят от разрешения полетов на курорты
6 сентября, 06:35
"Алроса" планирует в 2017 году реализовать через ЕАЦ продукцию на $70 млн
6 сентября, 06:26
Глава Минэнерго РФ назвал электромобили будущим автотранспорта
6 сентября, 06:24
РЖД и "Дальневосточный зерновой терминал" заключили соглашение о сотрудничестве
6 сентября, 06:24
ФСК приостановила переговоры с АФК "Система" о покупке активов БЭСК
6 сентября, 06:21
Министерство спорта РФ и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве
6 сентября, 06:21
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.