Губернатор Калифорнии рассказал главе Минобрнауки о влиянии на него работ Бердяева

Джерри Браун добавил, что ему нравятся и многие другие российские авторы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября./ТАСС/. Губернатор Калифорнии Джерри Браун, принимающий участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), на встрече с главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой признался, что работы русского философа Николай Бердяев оказали на него большое влияние.

Браун и Васильева на полях ВЭФ обсудили историю, связывающую Россию и США, а также российскую литературу. Губернатор Калифорнии рассказал, что на его мировоззрение значительно повлияли произведения Бердяева.

"Какой ваш любимый писатель?", - спросила Васильева. "Мне сложно ответить, мне нравятся многие российские авторы, но главный, кто повлиял на мое видение, это Бердяев", - признался Браун.

Ранее губернатор Калифорнии рассказал журналистам во Владивостоке, что планирует провести несколько встреч с российскими официальными лицами. "Не думаю, что моей ролью тут будут дипломатические усилия. Я скорее сконцентрируюсь на обсуждении позитивных сторон сотрудничества", - сказал он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.