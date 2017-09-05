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6 сентября, 07:01
Инвестиции в транспортный переход на Сахалин оцениваются в 500 млрд руб.

Проект может быть реализован уже в первой половине следующего десятилетия

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание транспортного перехода с материка на Сахалин составляет около 500 млрд рублей, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Общий объем в соответствии с предварительным технико-экономическим обоснованием, а сейчас дополнительно идет научно-исследовательская работа, будет составлять порядка 500 млрд рублей в ценах базового 2013 года, - сказал министр. - Конечно, в рамках следующего бюджетного цикла, разработки федеральной целевой программы, госпрограммы развития транспортной системы на следующее десятилетие мы будем уже закладывать как бюджетные, так и внебюджетные - за счет инвестиционной программы РЖД - источники для реализации этого проекта".

По словам Соколова, проект может быть реализован уже в первой половине следующего десятилетия.

"Конечно, это затратное мероприятие, поскольку от самого перехода в районе пролива Невельского - это самый короткий перешеек между материком и островом Сахалин в рамках всего Татарского пролива, длина его всего 7 км - необходимо построить подъездные пути от Комсомольска-на- Амуре и до станции на территории Сахалина. Длина этих подъездных путей свыше 500 км", - пояснил министр.

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД и Министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между Россией и Японией, частью которого станет переход на Сахалин.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что проект сухопутного перехода между странами требует не менее 75% бюджетных инвестиций от общей стоимости.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияСоколов, Максим Юрьевич
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