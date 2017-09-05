Глава Минэнерго РФ назвал электромобили будущим автотранспорта

Новак подчеркнул, что для развития электротранспорта в России необходимо изменить систему регулирования

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Александр Новак назвал электротранспорт будущим мирового автотранспорта. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"За ними будущее, скорее всего. Количество электромобилей будет расти, будут удешевляться сами автомобили, увеличиваться пробег. Сокращаться время заправок", - считает он.

По его словам, для развития электротранспорта в России нужно существенно изменить систему регулирования.

"Для того, чтобы развивалась такая инфраструктура, нужно не только иметь соответствующее оборудование, но и иметь систему регулирования. Мы смотрим нормативно-правовую базу, которая бы позволила сегодня продавать электроэнергию, поскольку законодательство ограничивает продажу электроэнергетики и сбыт самой сетевой компании. Это больше вопрос коммерциализации этого проекта", - отметил Новак.

Он также сообщил, что Министерство энергетики совместно с "Россетями" разрабатывает соответствующую программу поддержки электротранспорта, которая будет принята в этом году.