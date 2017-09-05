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6 сентября, 06:21
ФСК приостановила переговоры с АФК "Система" о покупке активов БЭСК

БЭСК занимает доминирующее положение по передаче электроэнергии на территории Башкирии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. ФСК приостановила переговоры с АФК "Система" о покупке активов "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК) до прояснения ситуации с арестом активов, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава ФСК Андрей Муров.

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"На сегодня мы эти переговоры не продолжаем, вообще они у нас носили весьма предварительный характер", - сказал Муров.

При этом он отметил, что ФСК не отказывается от покупки активов БЭСК, но готова ждать урегулирования ситуации вокруг ареста акций компании. "Мы приняли для себя решение, что когда обстановка вокруг этих активов определится, после этого менеджмент компании вернется к этому вопросу", - отметил Муров.

Ранее Муров сообщал, что компания ведет переговоры о покупке магистральных сетей БЭСК у АФК "Система". По его словам, ФСК в случае успешных переговоров с АФК "Система" уже этой осенью может направить концепцию сделки на согласование в профильные министерства.

БЭСК занимает доминирующее положение по передаче электроэнергии на территории Башкирии. Компания владеет магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4-500 кВ общей протяженностью около 88 тыс. км, тремя подстанциями 500 кВ, 12 подстанциями 220 кВ, 250 подстанциями 110 кВ, 334 подстанциями 35 кВ и 22,9 тыс. трансформаторными пунктами 0,4/6/10 кВ. В БЭСК входят ООО "Башкирэнерго", ООО "БСК" и ООО "БЭСК Инжиниринг". 90,47% акций БЭСК владеет "Система-Инвест" - дочерняя компания АФК "Система".

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ВЭФ-2017Иск "Роснефти" к АФК "Система"Россия
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