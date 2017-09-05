РЖД и "Дальневосточный зерновой терминал" заключили соглашение о сотрудничестве

Дальневосточный зерновой терминал будет осуществлять проектирование, строительство и примыкание железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и ООО "Дальневосточный зерновой терминал" ("ДВЗТ") в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

В соответствии с соглашением "ДВЗТ" планирует реализовать проект по строительству специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино, предусматривающий создание комплекса по перевалке зерновых грузов между морским и железнодорожным транспортом.

Согласно договору, "ДЗВТ" будет осуществлять проектирование, строительство и примыкание железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования.

ООО "Дальневосточный зерновой терминал" - 100% дочернее общество ОЗК, учрежденное в соответствии с директивой правительства РФ.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.