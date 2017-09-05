Бразилия сделала предварительный заказ на вертолеты Ка-62

Первая поставка будет возможна с 2020 года после завершения сертификационных процедур

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Бразилия сделала предварительный заказ на поставку нового многоцелевого вертолета Ка-62. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

"По вертолету Ка-62 мы имеем предварительный контракт с одной из бразильских компаний, есть потенциал поставить нашу технику", - сказал он.

По словам Мантурова, предварительно речь идет о поставке примерно десяти вертолетов, первая поставка будет возможна с 2020 года после завершения сертификационных процедур.

Ранее глава "Вертолетов России" Андрей Богинский заявил, что холдинг рассчитывает сертифицировать Ка-62 в конце 2019 года.

В мае летный образец Ка-62 совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены.

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