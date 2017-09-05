Министерство спорта РФ и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве

Договор подразумевает развитие базовых видов спорта и инфраструктуры, а также укрепление здоровья населения

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта между Министерством спорта РФ и администрацией Приморского края было подписано в среду в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сотрудничество будет реализовываться в области развития базовых в Приморье видов спорта, в создании условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, в приобщении различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в строительстве новых и модернизации имеющихся спортивных баз и центров подготовки, в организации пропаганды физической культуры и спорта в крае.

Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.