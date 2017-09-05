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6 сентября, 06:35
Сафонов: темпы восстановления турпотока в Египет зависят от разрешения полетов на курорты

Вопрос о возобновлении авиасообщения остается одной из центральных тем в диалоге Москвы и Каира

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Темпы восстановления туристического потока из России в Египет будут зависеть от того, в какие регионы этой страны будет возобновлено авиасообщение - только в Каир или на курорты. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил ТАСС, что проект российско-египетского межправительственного соглашения по авиабезопасности готов к подписанию.

"С точки зрения быстроты восстановления турпотока (в случае восстановления авиасообщения - прим. ред.) многое зависит от того, полеты в какие дестинации будут разрешены. Потому что в основном львиная доля российского турпотока осуществлялась в города Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Каир, конечно, очень интересная точка для посещения, но в основном наши граждане прилетали в Шарм-эш-Шейх и Хургаду и потом уже посещали Каир в виде внутренних поездок по Египту. Поэтому очень важно понимать, куда будут разрешены чартерные авиационные перелеты", - сказал Сафонов.

Египет являлся одним из основных направлений пляжного отдыха россиян в зимний период, отметил он. "Наши граждане там отдыхают в тот период, когда высокий туристский сезон в РФ уже закрыт. Поэтому мы не считаем египетский турпродукт конкурентным нашему российскому турпродукту. Это тот турпродукт, который действительно нужен, потому что мы северная страна, не так много солнца у нас, к сожалению, высокий летний сезон у нас достаточно короткий, а многих людям хотелось бы недорого, качественно отдохнуть в Египте", - считает руководитель Ростуризма.

Вопрос о возобновлении авиасообщения остается одной из центральных тем в диалоге Москвы и Каира. Авиасообщение между странами было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

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Теги
ВЭФ-2017Приостановка авиасообщения с ЕгиптомСафонов, Олег ПетровичРоссияЕгипет
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