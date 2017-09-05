Донской: на Дальний Восток приходится 46% от общероссийской доли добычи золота

Основные месторождения нераспределенного фонда расположены в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Доля Дальнего Востока от общероссийской добычи золота в 2016 году составила 46%, в регионе добыли около 150 тонн драгоценного металла, сообщил в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Золото является одним из основных полезных ископаемых Дальневосточного федерального округа. В регионе сосредоточено более 40% [общероссийских] запасов золота, а доля добычи от общероссийской в 2016 году составила 46%, это около 150 тонн", - сказал Донской на сессии "Золото. Новая страница золотой лихорадки".

Он отметил, что на Дальнем Востоке учитывают 3,6 тыс. месторождений, 83% которых находятся в распределенном фонде. Основные месторождения нераспределенного фонда расположены в Якутии.

ВЭФ-2017 стартовал в среду во Владивостоке, форум пройдет 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводился ряд мероприятий в рамках предварительной программы форума. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.