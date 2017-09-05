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6 сентября, 06:47
Правительству направлено предложение по обнулению НДС на авиаперевозки в Калининград

Пока такая ставка действует только для перелетов в Крым и из Крыма

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ направил в правительство предложения по обнулению ставки НДС на авиаперевозки в направлении Калининграда, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

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"По решению президента на совещании в Калининграде необходимо установить нулевую ставку НДС по перевозкам в этот эксклав, и такое предложение уже внесено со стороны Минтранса в правительство России", - сказал он.

Пока нулевая ставка НДС для авиакомпаний действует только для перелетов в Крым и из Крыма.

В середине августа после совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России президент РФ Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининград и из Калининграда.

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