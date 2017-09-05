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6 сентября, 06:26
"Алроса" планирует в 2017 году реализовать через ЕАЦ продукцию на $70 млн

В ходе первых торгов на новой площадке во Владивостоке компания реализовала продукцию на общуую сумму более $18 млн

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Алроса" планирует в 2017 году реализовать алмазно-бриллиантовую продукцию не менее чем на $70 млн через Евразийский алмазный центр (ЕАЦ) на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент компании Юрий Окоемов, курирующий вопросы сбытовой политики.

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"Не менее чем на $70 млн точно продадим", - ответил он на соответствующий вопрос.

Первые торги на новой площадке во Владивостоке состоялись год назад, когда был открыт ЕАЦ. Тогда компания реализовала алмазов и бриллиантов на общую сумму более $18 млн.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017

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ВЭФ-2017Россия
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