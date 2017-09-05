По словам генерального директора компании, в настоящее время по проекту заключено 95% основных контрактов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Газпром" провел роад-шоу для привлечения проектного финансирования под строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил журналистам генеральный директор "Газпром переработка Благовещенск" Игорь Афанасьев.

"Амурский ГПЗ не входит в периметр инвестпрограммы "Газпрома", он будет реализовываться по принципу привлечения проектного финансирования, 30% - акционерный капитал и 70% проектного финансирования", - напомнил он.

По его словам, в настоящее время привлечены необходимые консультанты кредиторов, которые выдали все необходимые рекомендации.

"Консультантами подготовлен информационный меморандум, был широко представлен в Лондоне в конце июня банковской общественности, и в настоящее время, даже на этой неделе, идут встречи с банками. Как мы понимаем, этап банковского закрытия у нас будет в четвертом квартале 2018 года", - сказал Афанасьев.

Генеральный директор компании отметил, что в настоящее время по проекту заключено 95% основных контрактов, что позволяет приступить к организации проектного финансирования и подготовке кредитной документации.

Отвечая на вопрос о банках, которые могут принять участие в финансировании, Афанасьев сказал, что это могут быть как европейские, так и азиатские банки. "Мы проводили роад-шоу, мы были в банках Италии, Франции, Германии, Японии, Кореи и Китая. Банки Китая также выразили заинтересованность в участии в проекте", - сообщил он.

О проекте

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.

В июле 2015 года ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ, входит в группу "Газпром") и ОАО "НИПИгазпереработка" (НИПИГАЗ, входит в группу "Сибур") договорились о партнерстве по проектированию, координации поставок оборудования, материалов и управлению строительством Амурского ГПЗ в районе г. Свободного Амурской области.

В рамках совместной реализации проекта НИПИГАЗ в качестве подрядчика обеспечит подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ по Амурскому ГПЗ и осуществит передачу ООО "Газпром переработка Благовещенск" завода в состоянии механической готовности.

Поэтапный ввод в эксплуатацию технологических линий ГПЗ будет синхронизирован с развитием добычных мощностей "Газпрома" в Якутии и Иркутской области. Поставщиком основного технологического оборудования Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии выступает Linde AG. China Petroleum Engineering & Construction Corporation выполнит проектирование, изготовление, поставку оборудования и строительство дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ. Консорциум Tecnimont и Sinopec выбран ЕРС-подрядчиком по результатам открытой конкурентной процедуры.