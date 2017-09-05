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6 сентября, 06:41
Путин предложил президенту Южной Кореи обсудить ситуацию вокруг КНДР

Кроме того, российский лидер заявил о намерении обсудить двусторонние отношения

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в узком составе с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в среду предложил обсудить ситуацию вокруг КНДР.

Интервью
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"Мы только что, буквально позавчера, имели возможность с вами говорить по телефону, рад возможности сегодня лично с вами встретиться и обсудить волнующие нас проблемы, связанные с известными событиями вокруг северокорейской ядерной, ракетной программы и, разумеется, поговорить о наших двусторонних отношениях, прежде всего, экономического характера", - обратился Путин к южнокорейскому коллеге.

Российский лидер отметил, что несмотря на существенный спад товарооборта между РФ и Южной Кореей в 2016 году на 16,6%, в текущем году наблюдается почти 50-процентный рост товарооборота за первое полугодие.

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