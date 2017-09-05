ФСК повысила прогноз по чистой прибыли по РСБУ в 2017 году до 32 млрд руб.

По итогам 2016 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 106,1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Федеральная сетевая компания" (ФСК, входит в "Россети") повысила прогноз по чистой прибыли по РСБУ в 2017 году до 32 млрд рублей, EBITDA - до 119 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Андрей Муров в рамках Восточного экономического форума.

"Пока мы рассчитываем по итогам года 32 млрд рублей по прибыли и почти 119 млрд рублей по EBITDA", - сказал он.

Муров пояснил, что прогнозы были улучшены из-за ряда факторов: "Доходы больше, чем планировалось. Работа с дебиторской (задолженностью), судебные дела, претензионная работа, более эффективная основная деятельность. Плюс контроль за издержками компании".

Ранее пресс-служба ФСК сообщала, что чистая прибыль компании по РСБУ в 2017 году превысит прогнозный плановый показатель в 26 млрд рублей.

По итогам 2016 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 106,1 млрд рублей, увеличившись в сравнении с показателем 2015 года почти в шесть раз. Резкий рост показателя был вызван в том числе переоценкой акций "Интер РАО" (котировки компании в 2016 году выросли втрое) и признанием выручки от технологического присоединения. Показатель EBITDA составил 119 млрд руб.

ФСК является оператором Единой национальной электросети России. "Россетям" принадлежит 80,13% акций ФСК.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.