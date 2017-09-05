Посол России в Монголии назвал перспективные сферы сотрудничества двух стран

По мнению Искандера Азизова, наиболее перспективными являются энергетика, машиностроение и транспорт

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Энергетика, машиностроение и транспорт являются наиболее перспективными сферами торгово-экономического сотрудничества России и Монголии. Об этом заявил в среду посол РФ в Монголии Искандер Азизов, выступая на сессии, посвященной российско- монгольским отношениям, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, сегодня налицо все необходимые политические, общественные, гуманитарные и правовые предпосылки для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Монголией. "Сам визит господина президента во Владивосток свидетельствует о том, что наши контакты на высшем и высоком уровне в полной мере восстановлены, - отметил Азизов. - Гуманитарные связи между нашими странами развиваются исключительно успешно, также имеется весьма серьезная договорно-правовая база".

"В прошлом году у нас был некоторый спад торговли, которая опустилась ниже уровня в $1 млрд, - сообщил дипломат. - В этом году за семь месяцев торговля составила $705,2 млн. Экспорт России в Монголию вырос на 49,5%".

"На этом чрезвычайно приятном фоне деловое сотрудничество РФ и Монголии нуждается в дополнительных целенаправленных и последовательных усилиях, - сказал он. - С точки зрения посольства РФ в Монголии, наиболее перспективными направлениями взаимодействия являются энергетика, машиностроение и транспорт, а затем сельское хозяйство".

При этом, отметил Азизов, есть и другие весьма важные направления, которые помогут вывести российско-монгольское сотрудничество на новый уровень. "Среди них - ставший регулярным диалогов межу ЕврАзЭС и правительством Монголии с перспективой на заключение в будущем соглашения о свободной торговле, - пояснил посол. - Кроме того, весьма важным является сотрудничество Монголии в качестве наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества".

Третий Восточный экономический форум завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.