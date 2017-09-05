Глава Минстроя обратил внимание ФАС на завышенные цены на жилье на Дальнем Востоке

Цена жилья на Дальнем Востоке превышает 100 тыс. рублей за квадратный метр

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень обратил внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на завышенную стоимость квадратного метра жилья на Дальнем Востоке. Об этом он заявил журналистам в ходе Восточного экономического форума.

"Я не могу не отреагировать на такую тему, как стоимость жилья в целом на Дальнем Востоке и, в частности, во Владивостоке. Цена, на наш взгляд и по мнению экспертов и аналитиков, завышена. Я думаю, что здесь ФАС есть над чем работать", - сказал он.

Генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник пояснил, что цена жилья на Дальнем Востоке превышает 100 тыс. рублей за квадратный метр.

В свою очередь, замглавы ФАС Виталий Королев добавил, что сотрудники антимонопольного ведомства получат соответствующие поручения для анализа стоимости жилья и порядка распределения земельных участков под строительство.

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