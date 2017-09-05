{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 06:50
Глава Минстроя обратил внимание ФАС на завышенные цены на жилье на Дальнем Востоке

Цена жилья на Дальнем Востоке превышает 100 тыс. рублей за квадратный метр

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень обратил внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на завышенную стоимость квадратного метра жилья на Дальнем Востоке. Об этом он заявил журналистам в ходе Восточного экономического форума.

"Я не могу не отреагировать на такую тему, как стоимость жилья в целом на Дальнем Востоке и, в частности, во Владивостоке. Цена, на наш взгляд и по мнению экспертов и аналитиков, завышена. Я думаю, что здесь ФАС есть над чем работать", - сказал он.

Генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник пояснил, что цена жилья на Дальнем Востоке превышает 100 тыс. рублей за квадратный метр.

В свою очередь, замглавы ФАС Виталий Королев добавил, что сотрудники антимонопольного ведомства получат соответствующие поручения для анализа стоимости жилья и порядка распределения земельных участков под строительство.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017Россия
Читать далее
Безденежных: финансирование БК ЦСКА "Норильским никелем" останется на прежнем уровне
6 сентября, 07:48
Депутат: зарплаты у женщин в России на треть ниже, чем у мужчин
6 сентября, 07:45
Минэнерго прогнозирует двукратный рост добычи нефти и газа на Дальнем Востоке
6 сентября, 07:44
Шувалов: меры по регулированию криптовалют - это пока дискуссия
6 сентября, 07:19
Крупнейший логистический комплекс на границе с Китаем планируют создать в Благовещенске
6 сентября, 07:13
Мун Чжэ Ин: Южная Корея - один из лучших партнеров РФ для развития Дальнего Востока
6 сентября, 07:10
Продолжительность жизни на Дальнем Востоке выросла на два года за пять лет
6 сентября, 07:09
Минэнерго ожидает цену нефти в 2018 году в диапазоне $45-55 за баррель
6 сентября, 07:08
Пятиборец Александр Лесун заявил, что хотел бы готовиться к ОИ-2020 на Дальнем Востоке
6 сентября, 07:01
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.