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6 сентября, 07:09
Продолжительность жизни на Дальнем Востоке выросла на два года за пять лет

Министр здравоохранения Вероника Скворцова также отметила, что смертность среди жителей региона снизилась на 12,5% за семь месяцев текущего года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Продолжительность жизни россиян, проживающих на Дальнем Востоке, увеличилась более чем на два года за пять лет. Об этом в рамках сессии по здравоохранению на третьем Восточном экономическом форуме заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"С 2012 года продолжительность жизни в Дальневосточном федеральном округе увеличилась более, чем на два года", - сказала министр.

Она также отметила, что снизилась смертность среди жителей региона на 12,5% за семь месяцев текущего года. Сохраняется динамика снижения материнской смертности - на 60% за 2016 год. Младенческая смертность снизилась на 40%.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017РоссияСкворцова, Вероника Игоревна
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