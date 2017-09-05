Дорожная карта по развитию российской огранки будет внесена в правительство на этой неделе

Наиболее значимыми мерами поддержки российских ограночных предприятий является предложение отменить НДС при закупке алмазов на внутреннем рынке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дорожная карта по развитию российской огранки будет представлена правительству РФ до конца этой недели. Об этом сообщил в ходе сессии "Алмазный Владивосток - приступаем к огранке" в рамках Восточного экономического форума начальник отдела корпоративного управления в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ. Александр Пшеничников.

"Основные аспекты дорожной карты фактически сводятся к 25 пунктам. Она будет представлена в правительство до конца этой недели", - уточнил он.

По словам представителя Минфина, наиболее значимыми мерами поддержки российских ограночных предприятий является предложение отменить НДС при закупке алмазов на внутреннем рынке (сейчас ставка составляет 18%), сокращение административных барьеров при ввозе и вывозе камней, а также планы "Алросы" по продаже дополнительных 10% сырья российским производителям.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.