Поставки российской нефти в КНР по нефтепроводу начались в 2011 году после достижения договоренностей между "Роснефтью", "Транснефтью" и CNPC

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает, что нефтепровод Сковородино - Мохэ, отвод от ВСТО для поставок нефти в Китай, будет заполнен в начале 2018 года. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Надеемся, что в ближайшее время они выйдут на показатели, оговоренные в соглашении от 2013 года [30 млн тонн нефти поставок в Китай на пике]. Мы рассчитываем, что 1 января 2018 года", - сказал он, заметив, что какая-то часть [объема поставок] может быть перенесена.

Кроме того, Новак подчеркнул, что вопрос о компенсации со стороны КНР не ставится. "Мы конструктивно с коллегами работаем, понимаем их положение", - сообщил министр.

Поставки российской нефти в КНР по нефтепроводу - отводу от ВСТО Сковородино - Мохэ начались в 2011 году после достижения договоренностей между "Роснефтью", "Транснефтью" и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация).

В 2013 году Россия и Китай договорились увеличить поставки нефти до 30 млн тонн в год на пике. Согласно межправсоглашению, в 2015-2017 годах увеличение поставок по нефтепроводу Сковородино - Мохэ должно было составить 5 млн тонн в год. Но из-за технической неготовности трубопроводной системы на территории Китая поставки нефти в этот период осуществляются по иным направлениям, в том числе через порт Козьмино.

В 2016 году по нефтепроводу Сковородино - Мохэ из России в Китай было поставлено 16,5 млн тонн нефти.