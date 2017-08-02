Минфин предлагает квалифицировать криптовалюту как финансовый актив и разрешить торговать ею на бирже только квалифицированным инвесторам

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает дискуссионными предложения Минфина по регулированию криптовалют. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это пока дискуссия. Еще нет определений законодательных по криптовалютам, какую компетенцию будет иметь Банк России в отношении криптовалют, как это все будет оформлено. Это пока предложения экспертов. Но в скором времени, я надеюсь, мы будем на законодательном уровне это обсуждать", - сказал он.

Сейчас оборот криптовалют в России никак не регулируется. Как ранее сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью. В разработке документа участвуют Банк России и Минфин.

Минфин предлагает квалифицировать криптовалюту как финансовый актив и разрешить торговать ею на бирже только квалифицированным инвесторам, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.

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