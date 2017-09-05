Минэнерго ожидает цену нефти в 2018 году в диапазоне $45-55 за баррель

На торгах 5 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила $53 за баррель

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Цена нефти в 2018 году будет находиться в диапазоне $45-55 за баррель, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр энергетики РФ Александр Новак.

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"Диапазон будет 45-55 (долларов за баррель)", - сказал он, имея в виду марку Brent.

Минэнерго РФ прогнозировало цену нефти во втором полугодии 2017 года в диапазоне $50-60 за баррель.

На торгах во вторник, 5 сентября, стоимость фьючерса на нефть Brent превысила $53 за баррель.

Ранее Новак сообщал, что ожидает, что цена на нефть в 2017 году установится на уровне от $50 до $60 за баррель.

До этого министр говорил, что стабилизация цен на нефть в диапазоне $50-55 за баррель имеет положительный эффект для отрасли и позволяет обеспечить долгосрочные инвестиции.

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