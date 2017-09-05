Индия предлагает России создать механизм для продвижения индийского бизнеса

Такой механизм позволит индийским бизнесменам производить продукцию, которая может быть реализована где угодно

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Индия предлагает России подумать над созданием двустороннего механизма для облегчения работы индийских предпринимателей в России. Об этом заявил в среду президент Федерации торгово-промышленных палат Индии Панкадж Пател, выступая на сессии "Бизнес-диалог Россия - Индия: открывая новые возможности" в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Новую идею, которую я бы хотел предложить, это подумать о создании российско-индийского механизма, который позволит индийским компаниям приезжать сюда и управлять своими активами", - отметил он.

Такой механизм, по мнению Пателя, позволит индийским бизнесменам "производить продукцию, которая может быть реализована где угодно". "Например, индийские целлюлозные компании используют большой объём целлюлозы - продолжил глава федерации ТПП. - Они могут приезжать сюда (в Россию), готовить целлюлозу и затем поставлять ее в Индию или в другие страны".

"Это одна из идей, которую мы можем реализовывать, - уверен он. - Но для ее реализации потребуется решить финансовые вопросы и два важных момента, которые нужно рассмотреть: был создан банк БРИКС и нужно рассмотреть участие банка БРИКС в этом; затем индийский банк ЭКСИМ, насколько он может быть задействован в этой работе".

"Также можно подумать о следующем: эта инициатива должна быть совместной со стороны российского и индийского правительства", - заключил Патель.

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