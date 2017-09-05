"РЖД Логистика", ОВК и "Хуафэн" договорились о сотрудничестве по перевозкам угля

Соглашение "РЖД Логистики" с Unicon 1520 подразумевает использование подвижного состава для российских и международных перевозок

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "РЖД Логистика", оператор Unicon 1520 (входит в "Объединенную вагонную компанию") и китайская компания "Хуафэн" в рамках третьего Восточного экономического форума подписали соглашения о сотрудничестве, направленные на совместную разработку транспортно-логистической схемы вывоза угольной продукции и лесной продукции в Китай. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"Подписанные соглашения имеют стратегическое значение для "РЖД Логистики" и наших партнеров, открывая новые возможности для совместного развития перспективных бизнес- проектов", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора логистической компании Эдуарда Алырзаева.

Соглашение "РЖД Логистики" с Unicon 1520 подразумевает использование подвижного состава для российских и международных перевозок. В свою очередь, сотрудничество логистической компании РЖД с "Хуафэн" направлено на комплексное транспортно-логистическое обслуживание, которое "РЖД Логистика" будет оказывать на этапе реализации инвестиционного проекта "Строительство угольного разреза и горно-обогатительного комбината с целью разработки Адамсовского угольного месторождения в Приморском крае", отмечают в пресс-службе.

АО "РЖД Логистика" создано в ноябре 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.