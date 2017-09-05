Мун Чжэ Ин: провокации КНДР делают ситуацию на Корейском полуострове непредсказуемой

Глава Южной Кореи обсудил проблему КНДР с Владимиром Путиным

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Провокации КНДР делают ситуацию на Корейском полуострове непредсказуемой. Об этом заявил в среду президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума.

"Сейчас ситуация на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии в целом, очень усложняется из-за продолжающихся провокаций Северной Кореи. Если Северная Корея, на данный момент, не прекратит своих провокаций, мы можем столкнуться с непредсказуемой ситуацией. В этой связи я хотел бы сегодня с вами провести обмен мнениями по поводу того, как мы можем приостановить северокорейские провокации, как мы можем найти пути решения этих проблем", - сказал президент Южной Кореи.

Ранее ядерные испытания Пхеньяна вызвали жесткую реакцию международного сообщества.